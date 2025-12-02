Non si sono tirati indietro e hanno votato per la fiducia a Schifani. Ma al di là del voto gli uomini di Raffaele Lombardo hanno già palesato le critiche al governatore sulla gestione della sanità pubblica e agli alleati, Lega in primis, per la conduzione dell’assessorato all’Agricoltura e dei consorzi di bonifica. Roberto Di Mauro, ex assessore all’Energia, oggi capogruppo di Grande Sicilia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ars, da Grande Sicilia nessuno sgambetto sulla sfiducia a Schifani. Ma gli autonomisti non risparmiano critiche