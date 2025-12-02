Ars da Grande Sicilia nessuno sgambetto sulla sfiducia a Schifani Ma gli autonomisti non risparmiano critiche
Non si sono tirati indietro e hanno votato per la fiducia a Schifani. Ma al di là del voto gli uomini di Raffaele Lombardo hanno già palesato le critiche al governatore sulla gestione della sanità pubblica e agli alleati, Lega in primis, per la conduzione dell’assessorato all’Agricoltura e dei consorzi di bonifica. Roberto Di Mauro, ex assessore all’Energia, oggi capogruppo di Grande Sicilia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ars, da Grande Sicilia nessuno sgambetto sulla sfiducia a Schifani. Ma gli autonomisti non risparmiano critiche - Gli uomini di Raffaele Lombardo non si tireranno indietro e non voteranno la sfiducia al governatore nella seduta dedicata alla mozione presentata dalle opposizioni, anche se il capogruppo Di Mauro ha ... msn.com scrive
Sicilia: Ars approva la Finanziaria - Con 39 voti favorevoli e 20 contrari l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Finanziaria dopo una lunghissima maratona. Come scrive ansa.it
Sicilia: Ars, esame finanziaria rinviato al 27 dicembre - Dopo la sospensione, in seguito all'approvazione con voto segreto di un emendamento del Pd all'articolo 11 della finanziaria, la seduta è stata riaperta poco prima dell'una di notte per comunicare il ... Come scrive ansa.it
Sicilia, l’Ars lavora per far slittare ancora il voto sulle province e per conservare la specie - Ed è così da più di 10 anni, con buona pace della Corte costituzionale, delle sue sentenze e bla bla bla. Lo riporta ilfattoquotidiano.it