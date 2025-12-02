Ars chiesto il rinvio a giudizio per il presidente Galvagno

La procura di Palermo ha formalizzato la richiesta di processo per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, coinvolgendo altre cinque persone, tra cui l’ex portavoce Sabrina De Capitani e l’imprenditrice Caterina Cannariato. Le accuse a carico di Galvagno comprendono corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il giudice per le indagini preliminari ha fissato per il 21 gennaio la data dell’udienza. Nel provvedimento vengono chiamati in causa anche l’imprenditore Alessandro Alessi, la dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana Marianna Amato e Roberto Marino, all’epoca autista del presidente dell’Ars. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ars, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente Galvagno

Violenza su campionessa di scherma: "Ho chiesto il rinvio dell'udienza"

