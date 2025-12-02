Arrivato il grande albero di Natale conto alla rovescia per la cerimonia di accensione

È arrivato martedì mattina sul ponte del porto canale, all’altezza di viale Dante, il maestoso albero di Natale che sarà inaugurato ufficialmente lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. Si tratta di un abete alto circa 15 metri, proveniente dal Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

