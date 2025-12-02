Arrivano rinforzi per la Procura | Insediati 14 nuovi magistrati
"In procura di Napoli si sono insediati 14 nuovi magistrati. Stamattina hanno giurato in nove, gli altri lo faranno nel corso del mese". L'annuncio arriva dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa convocata dopo il maxi blitz che ha colpito il clan Licciardi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
