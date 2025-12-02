Arrivano le tredicesime per 530mila veneziani
È in arrivo la tredicesima: 1,3 milioni di pensionati veneti stanno iniziando a riceverla già questa settimana e via via, entro Natale, toccherà anche a 1,8 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente, questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 3,1 milioni di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Tredicesime in arrivo in Veneto! Da lunedì partono i pagamenti per oltre 1,3 milioni di pensionati, mentre entro Natale riceveranno la tredicesima anche 1,8 milioni di lavoratori. In totale, 4,7 miliardi di euro netti finiranno nelle tasche dei veneti. Arrivano anch - facebook.com Vai su Facebook