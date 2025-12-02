Arrivano i conti Trump L’annuncio del presidente Usa | Mille dollari una tantum per ogni neonato americano dal 2025 al 2029

Donald Trump ha annunciato il lancio dell’iniziativa per i primi ‘trust fund’ per i bambini americani nati dal gennaio 2025 al gennaio 2029. «I “conti Trump” saranno i primi fondi fiduciari per ogni bambino americano», ha affermato il presidente alla Casa Bianca aggiungendo che il governo federale verserà automaticamente un contributo iniziale una tantum di 1.000 dollari sui conti di «ogni neonato cittadino americano». Cosa sono i Trump Accounts. I Trump Accounts fanno parte del pacchetto fiscale e di spesa firmato quest’estate dal presidente Trump. Si aggiungono a una vasta gamma di piani di risparmio, con agevolazioni fiscali che aiutano gli americani a far fronte ai costi dell’istruzione, dall’assistenza sanitaria alla pensione. 🔗 Leggi su Open.online