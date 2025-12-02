Arriva Natale al pRolo Nord | laboratori favole e solidarietà
Tempo di lettura: 2 minuti Una veste scenografica nuova e tanti laboratori creativi all’ interno: sono questi i due nuovi ingredienti della quarta edizione di Natale al pRolo nord, evento di intrattenimento per bambini organizzato dalla Pro Loco Mercogliano con il patrocinio del Comune di Mercogliano e dell’Ente Parco Regionale del Partenio. Dal 6 al 21 dicembre a Mercogliano, presso la sede della Pro Loco, sarà allestito un piccolo villaggio di Natale per ospitare laboratori creativi gratuiti a tema (all’interno), i personaggi della favola di Pinocchio, artisti di strada e una nuova e accogliente casetta per l’arrivo del protagonista più atteso: Babbo Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
