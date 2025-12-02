Arriva la Superluna Fredda | quando e dove vederla in Toscana

Firenze, 2 dicembre 2025 – Occhi al cielo in Toscana per quello che è l’ultimo spettacolo astronomico del 2025. In arrivo un'altra Superluna. Per chi si fosse perso quella di novembre, venerdì 5 dicembre ci sarà un nuovo spettacolo. Perigeo e fase piena, pur non verificandosi nello stesso giorno come lo scorso mese, avvengono a poche ore di distanza. Le caratteristiche della Superluna. La Luna diventa piena ogni mese, e passa al perigeo ogni mese: la Superluna si ha quando i due eventi avvengono contemporaneamente (o entro meno di 24 ore). In questo caso si troverà al perigeo ad appena 356.961 km dalla Terra (129 km più lontana rispetto alla Superluna di novembre), mentre in fase piena disterà 357. 🔗 Leggi su Lanazione.it

