Si è insediato ieri a palazzo Camerini il nuovo questore, Nicola Falvella. Raccoglie il testimone di Salvatore Calabrese, che ha guidato la polizia estense negli ultimi quattro anni. Falvella ha conseguito la laurea in Giurisprudenza a Roma ed è diventato avvocato alla Corte d'Appello di Roma. In precedenza è stato questore di Pavia, e ancora prima esperto per la sicurezza e direttore dell'Ufficio di coordinamento della rete degli esperti e ufficiali di collegamento delle forze di polizia italiane presenti nei Paesi dell'Europa occidentale e dell'Africa nord-occidentale, con sede a Parigi. Ha lavorato a lungo nel settore antiterrorismo con vari incarichi.

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il nuovo questore, ieri l’insediamento di Nicola Falvella