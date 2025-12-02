Arriva a Caduta Libera e lascia senza fiato trasformazione pazzesca per l’ex volto di Canale 5
Max Giusti l’ha voluta al suo fianco per il ritorno di Caduta Libera, un’edizione completamente rinnovata che Mediaset sta preparando con grande cura per rilanciare il format in fascia preserale. La produzione ha messo mano allo studio, al meccanismo finale e persino al ritmo del programma, immaginando un’accoppiata capace di ricreare quell’alchimia che negli ultimi mesi ha funzionato alla perfezione altrove. E la scelta della nuova presenza femminile è stata al centro di una lunga riflessione, perché non si cercava una semplice figura di supporto, ma una vera co-conduttrice in grado di affiancare il timoniere del gioco senza rimanere nell’ombra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paternò: anziano ferito dopo una caduta in piazza Umberto, l’ambulanza arriva da Catania https://www.95047.it/paterno-anziano-ferito-dopo-una-caduta-in-piazza-umberto-lambulanza-arriva-da-catania/ - facebook.com Vai su Facebook
Perché Isobel Kinnear lascia Amici?/ Svolta per la ballerina su Canale 5: il nuovo ruolo a Caduta Libera - Isobel Kinnear lascia Amici 25 per intraprendere una nuova avventura televisiva: la ballerina reclutata per Caduta Libera ... Si legge su ilsussidiario.net
Mediaset, Max Giusti condurrà “Caduta Libera” e “The Wall” nel pre serale di Canale 5: ecco quando inizia - Max Giusti arriva su Canale 5 con "Caduta Libera" e "The Wall" nel pre- Lo riporta superguidatv.it
Isobel Kinnear sulle orme di Samira Lui: lascia Amici per Caduta Libera - La ballerina Isobel Kinnear lascerà temporaneamente “Amici” per prendere parte allo show “Caduta libera” accanto a Max Giusti ... Scrive dilei.it
Isobel lascia Amici 25 e diventa valletta a Caduta Libera: “Ho paura”. Maria la abbraccia - Isobel Kinnear lascia Amici 25 e vola a Caduta Libera per affiancare Max Giusti: l'annuncio durante la puntata di domenica 30 novembre. Da mondotv24.it
Isobel Kinnear lascia Amici. Il nuovo ruolo a Caduta Libera con Max Giusti - Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi durante l'ultima registrazione del talent show dove ha rivelato che la ballerina ... Riporta msn.com
Maria De Filippi saluta Isobel: “Non la vedrete per un po’” - Maria De Filippi saluta Isobel Kinnear ad Amici: la ballerina lascia temporaneamente il programma per diventare la nuova valletta parlante di Caduta Libera con Max Giusti. Si legge su quilink.it