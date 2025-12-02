Arresto Pagani allontanamento familiare | violato il provvedimento
Arresto Pagani allontanamento familiare: violata la misura cautelare. Arresto Pagani allontanamento familiare: fermato un giovane per inosservanza del divieto. Le forze dell’ordine sono intervenute a Pagani in seguito alla violazione di un provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria. Un uomo di 29 anni è stato infatti arrestato dai Carabinieri dopo aver infranto le prescrizioni connesse all’ arresto Pagani allontanamento familiare, misura emessa a tutela di familiari coinvolti in precedenti episodi conflittuali. Resta fermo, come previsto dalla legge, che ogni responsabilità potrà essere accertata soltanto attraverso una sentenza definitiva, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Zon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/pagani-irrompe-in-casa-del-nonno-nonostante-divieto-arrestat/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Pagani #arresto #giustizia #violazionediordini #cronenews - facebook.com Vai su Facebook
Pagani, viola il divieto di avvicinamento e torna a casa del nonno: arrestato salernotoday.it/cronaca/pagani… citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/origina… Vai su X
Pagani, viola il divieto di avvicinamento alla casa familiare: arrestato 29enne - L'articolo Pagani, viola il divieto di avvicinamento alla casa familiare: arrestato 29enne proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com
Pagani, entra in casa del nonno nonostante il divieto: giovane arrestato - Entra in casa del nonno nonostante il divieto di avvicinamento, viene arrestato dai carabinieri per aver violato il provvedimento del Tribunale. Come scrive msn.com