Arresto Pagani allontanamento familiare | violato il provvedimento

Arresto Pagani allontanamento familiare: violata la misura cautelare. Arresto Pagani allontanamento familiare: fermato un giovane per inosservanza del divieto. Le forze dell’ordine sono intervenute a Pagani in seguito alla violazione di un provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria. Un uomo di 29 anni è stato infatti arrestato dai Carabinieri dopo aver infranto le prescrizioni connesse all’ arresto Pagani allontanamento familiare, misura emessa a tutela di familiari coinvolti in precedenti episodi conflittuali. Resta fermo, come previsto dalla legge, che ogni responsabilità potrà essere accertata soltanto attraverso una sentenza definitiva, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Arresto Pagani allontanamento familiare: violato il provvedimento

