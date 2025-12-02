Arresto Grazia Santapaola Delmastro | Nuova vittoria dello Stato contro Cosa Nostra

"Complimenti ai carabinieri del Ros e alla Direzione distrettuale antimafia di Catania per l’arresto di Grazia Santapaola, figura apicale di Cosa Nostra e cugina del boss Nitto. Ancora una volta le indagini dimostrano come la mafia continui a utilizzare la rete dei detenuti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

