Arresto droga Scafati | sequestrati stupefacenti e materiale esplosivo

Zon.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresto droga Scafati: operazione dei Carabinieri contro spaccio e possesso illecito di ordigni. Un nuovo arresto droga Scafati è stato eseguito dai Carabinieri, impegnati in un’attività di controllo mirata al contrasto dello spaccio e alla prevenzione dei reati connessi al possesso di materiale pericoloso. L’intervento è avvenuto il 27 novembre e ha portato al fermo di un uomo del posto, ora indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di materiale esplosivo di natura artigianale. Ogni valutazione resta ovviamente rimessa alle decisioni dell’autorità giudiziaria competente, non potendo essere espresso alcun giudizio di colpevolezza fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Zon.it

