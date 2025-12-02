Arrestata in Belgio l’ex responsabile della diplomazia europea Federica Mogherini

Internazionale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 dicembre l’ex responsabile della diplomazia dell’Unione europea (Ue), l’italiana Federica Mogherini, è stata arrestata in Belgio nell’ambito di un’inchiesta sull’uso fraudolento di fondi europei. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

