Arrestata Grazia Santapaola cugina di Nitto | gestiva gli affari del gruppo Ottantapalmi e i rapporti con gli altri clan

I carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Grazia Santapaola, emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Alla donna è contestata l’associazione mafiosa.L’indagine, condotta dalla Sezione Anticrimine dei carabinieri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, arrestata la boss Grazia Santapaola per associazione di tipo mafioso - In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito un ruolo molto ... Lo riporta tg24.sky.it

Arrestata Grazia Santapaola, la boss ai piedi dell'Etna - Cugina di Benedetto Santapaola e moglie di Salvatore "Turi" Amato, ex capo del gruppo Ottantapalmi, non avrebbe avuto un ruolo ancillare ma esercitato direttamente il potere mafioso ... rainews.it scrive

Mafia, blitz notturno: arrestata la boss Grazia Santapaola. Ruolo di vertice nella Cosa nostra catanese - Dalla fortezza di Cosa nostra catanese emerge il ruolo di vertice di una donna dal cognome blasonato e che per la prima volta avrebbe dato prova del pieno esercizio del suo potere. Segnala affaritaliani.it

