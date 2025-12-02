Armonie al Quirinale con Orchestra Filarmonica Pugliese
Orchestra Filarmonica PuglieseCarmen Lopez, sopranoGiovanni Minafra, DirettorePROGRAMMARossini: Sinfonia da “Il Barbiere di Siviglia”Puccini: “Vissi d’arte” da “Tosca”Piantoni: Vita PuglieseMorricone: Nuovo Cinema ParadisoMorricone: Il buono, il brutto e il cattivoBerlin: Bianco NataleOrtolani. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
La fiamma olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026, accesa il 17 dicembre a Olimpia, in Grecia, giunge a Roma per una tappa simbolica presso il Quirinale, dove sarà ufficialmente accolta dalle autorità italiane. Da Roma, la staffetta proseguirà il suo percorso - facebook.com Vai su Facebook
+++ Il presidente della #Repubblica Sergio #Mattarella ha inviato un messaggio a #PapaLeoneXIV in occasione del viaggio in #Turchia e #Libano: "E' tempo di iniziative di #pace nel #Mediterraneo". @Quirinale @TerzaLoggia Il Capo dello Stato: "L' Vai su X
Armonie al Quirinale - Una nuova "Stagione di Concerti di Musica da Camera" che si svolgerà tutte le domeniche, dal 23 marzo al 27 aprile, alle ore 18. Come scrive romatoday.it
Armonie d'infanzia, l'opera va a scuola per i più piccoli - La musica classica va a incontrare il suo pubblico direttamente a scuola: questo è l'obiettivo di Armonie d'Infanzia progetto contro il rischio di povertà educativa che impegna l'orchestra Sinfonica ... Scrive ansa.it
Armonie al Quirinale, Stagione di concerti di musica da camera - presenta la nuova "Stagione di Concerti di Musica da Camera" che si svolgerà tutte le domeniche, dal 23 marzo al 27 aprile, alle ore 18. Secondo romatoday.it
Partito un altro tour internazionale per l’orchestra Giovani Armonie - L’Orchestra Giovani Armonie di Sansepolcro rinomata per il suo impegno nel promuovere la musica e la pace nel mondo, si appresta a intraprendere un emozionante terzo tour internazionale in Albania, ... Secondo lanazione.it
Recondite armonie all’Osservanza - Lasciarsi catturare dalle ‘beats’ del Barocco: linee ritmiche pulsanti, contrasti dinamici e la genialità senza tempo di Bach. Lo riporta msn.com