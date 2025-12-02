Armonie al Quirinale con Orchestra Filarmonica Pugliese

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orchestra Filarmonica PuglieseCarmen Lopez, sopranoGiovanni Minafra, DirettorePROGRAMMARossini: Sinfonia da “Il Barbiere di Siviglia”Puccini: “Vissi d’arte” da “Tosca”Piantoni: Vita PuglieseMorricone: Nuovo Cinema ParadisoMorricone: Il buono, il brutto e il cattivoBerlin: Bianco NataleOrtolani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

