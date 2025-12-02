Armi portate via walkie-talkie telecamere Famiglia nel bosco? No l' ombra di un' organizzazione
Certo, le immagini diffuse via social e rilanciate dalla trasmissione di Rete4 Fuori dal coro, destano impressione. Il prelievo dei due bambini, uno in età da scuola primaria e l'altro da scuola dell'infanzia, dalla casa dei genitori a Caprese Michelangelo sta tenendo banco nelle cronache. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e possesso di armi od oggetti atti a offendere. Sono queste le denunce portate a casa da tre giovani fra i 16 e i 17 anni, fermati nella notte dai Carabinieri a San Giovanni a Teduccio. Intercettati da un’auto d - facebook.com Vai su Facebook