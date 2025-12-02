Armi all' Ucraina governo insiste e va verso proroga invio di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari nonostante corruzione decreto in Cdm giovedì

L'esecutivo si appresta ad inviare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev, nonostante siano in corso dei colloqui di pace difficili, anche e soprattutto per via dello scandalo corruzione scoppiato in Ucraina Il governo insiste e va verso l'invio di nuove armi all'Ucraina. Il prov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

