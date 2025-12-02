Armi all' Ucraina governo insiste e va verso proroga invio di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari nonostante corruzione decreto in Cdm giovedì

L'esecutivo si appresta ad inviare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev, nonostante siano in corso dei colloqui di pace difficili, anche e soprattutto per via dello scandalo corruzione scoppiato in Ucraina Il governo insiste e va verso l'invio di nuove armi all'Ucraina. Il prov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Armi all'Ucraina, governo insiste e va verso proroga invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari nonostante corruzione, decreto in Cdm giovedì

Approfondisci con queste news

Aumentano le vendite di armi. Trainate dalle guerre in #Ucraina e #Gaza, nel 2024 le vendite dei 100 maggiori produttori al mondo sono aumentate di quasi il 6%, per un fatturato di circa 590 miliardi di euro. Lo rileva l'Istituto di Ricerca sulla pace di Stoccol Vai su X

"Armi in Ucraina genocidio in Palestina, Unione Europea assassina" gli slogan a Piramide in attesa della partenza - facebook.com Vai su Facebook

Verso la proroga per le armi all’Ucraina, decreto atteso in Cdm - Il provvedimento è all’ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per mercoledì pomeriggio a Palazzo Chigi, in vista del Cdm previsto giovedì ... Secondo msn.com

Armi a Kiev, le opposizioni chiedono il governo in Aula - Le "ambiguità" della Lega, l'urgenza di "confermare il sostegno a Kiev", procedendo anche con "l'acquisto di armi dagli Usa", per evitare di fare "la solita figura da Italietta". Si legge su ansa.it

Crosetto garantista. Pressing Lega: sulle armi spinta per l’astensione - FdI: si faccia chiarezza ma la linea di sostegno a Kiev non cambia ... Riporta repubblica.it

Verso proroga per armi all'Ucraina, decreto atteso in consiglio dei ministri - Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, a quanto si apprende, dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei ministri previsto ... Segnala msn.com

Il governo Meloni sta litigando di nuovo sull’invio di armi all’Ucraina: cosa può succedere - Dopo lo scandalo corruzione che ha colpito Kiev, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha ribadito il suo scetticismo sul supporto militare all’Ucraina. Lo riporta fanpage.it

UCRAINA E POLITICA/ Dietro il riarmo, i calcoli sulla prossima “corsa” al Quirinale - La frizione nel governo tra Crosetto e Salvini sulle armi all’Ucraina nasconde un calcolo politico preciso (e astuto) da parte del ministro della Difesa ... Come scrive ilsussidiario.net