Armato di bastone e fuori di sé danneggia dieci auto in sosta sulla stessa via
Armato di bastone, si è scagliato contro le auto in sosta. Un uomo, come una furia, ha distrutto parabrezza e finestrini delle vetture parcheggiate a Tor Sapienza. Protagonista un 51enne, che è stato arrestato.I fatti sono accaduti nella serata del 30 novembre. Diverse le segnalazioni da parte. 🔗 Leggi su Romatoday.it
