Ariano Irpino truffa da 7mila euro ai danni di un' anziana | arrestato 27enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto un 27enne della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata.È accaduto nel pomeriggio di ieri ad Ariano Irpino: a seguito di una segnalazione da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

