Ariano Irpino truffa da 7mila euro a un’anziana | arrestato 27enne
Maxi truffa sventata ad Ariano Irpino: Carabinieri arrestano un 27enne, recuperati 7mila euro sottratti a un'anziana con il trucco del falso parente. Nel pomeriggio di ieri ad Ariano Irpino (AV), i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 27enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. L'operazione è scattata dopo una segnalazione dei colleghi della Compagnia di Foggia, che avevano raccolto la denuncia della vittima. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Avellino Il raggiro e l'arresto.
