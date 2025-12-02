PAGHI CON L’APP O TI BUTTANO IN BLACK LIST (CHE FA MOLTO Gomorra ) Succede al Baldaccio, il parcheggio più moderno d’Arezzo: moderno nel senso che o c’hai lo smartphone o te lo ficcano metaforicamente. nel portachiavi. Il consigliere Michele Menchetti fa la denuncia ufficiale, con toni civili e istituzionali. Noi no. Noi la versione ufficiosa: un casino che manco al luna park quando s’impalla la giostra. Il rinnovo dell’abbonamento? Ora serve l’app. E la fede. Per rinnovare l’abbonamento al Baldaccio, oggi devi: Avere uno smartphone.. Avere una carta di credito.. Sapere cos’è un’app.. Essere disposto a obbedirle. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo. parcheggio Baldaccio: se un c’hai l’app, ti mettono in lista nera