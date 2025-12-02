Arezzo bimbi tolti a un' altra famiglia nel bosco Le grida del piccolo di 4 anni sono un caso

Nell'Aretino scoppia un nuovo caso "famiglia nel bosco". Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, nel comune di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, un piccolo nucleo familiare abita da tempo in una zona boschiva, e per tutelare i piccoli il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto l'allontanamento temporaneo dai genitori. Una storia che ricorda molto quella di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, separati dai loro tre figli. La vicenda della famiglia di Palmoli pare essere vicina a un lieto fine: in questi giorni Nathan Trevallion ha preso possesso della nuova casa messa a disposizione e ci sono buone prospettive di ricongiungimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arezzo, bimbi tolti a un'altra "famiglia nel bosco". Le grida del piccolo di 4 anni sono un caso

