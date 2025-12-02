Arezzo allontanati figli da famiglia che vive nel bosco

Due figli sono stati allontanati da una famiglia che vive nell'Aretino in una zona boschiva nel comune di Caprese Michelangelo (Arezzo). Alla coppia, secondo le prime informazioni, è stato notificato un provvedimento del Tribunale dei minori di Firenze, che dispone il temporaneo allontanamento dei figli minori, di quattro e otto anni, per irregolarità nella procedura di scuola parentale e mancata assistenza sanitaria. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Arezzo, allontanati figli da famiglia che vive nel bosco

Altri contenuti sullo stesso argomento

A «Fuori dal coro» un video del blitz armato vicino ad Arezzo per sottrarre i figli a una seconda coppia di genitori alternativi. - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, altro caso ad Arezzo: due figli di 8 e 4 anni allontanati dai genitori da 47 giorni. «Portati via in pigiama e senza scarpe» - Dopo la vicenda di Palmoli, in provincia di Chieti, spunta un altro caso a Caprese Michelangelo, ... Riporta msn.com

Famiglia nel bosco e figli allontanati, un caso nell'Aretino - La vicenda, riportata da La Verità, riguarda una coppia e i loro figli, 4 e 8 anni, portati via dopo un intervento congiunto di carabinieri, assistenti sociali e personale inviato dal Tribunale per i ... Come scrive ansa.it

I figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma e medicina alternativa, sconosciuti anche all’anagrafe” - Dopo Nathan e Catherine a Palmoli spunta il caso di Harold e Nadia a Caprese Michelangelo (Arezzo). Secondo lanazione.it

Spunta altro caso di famiglia nel bosco, bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni - I bambini sono stati portati in una comunità protetta ... Segnala msn.com

Famiglia nel bosco, un altro caso nell'aretino: il bimbo di 4 anni portato via (senza scarpe), le grida d'aiuto e il gruppo contro l'autorità - Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti), composta da papà Nathan e mamma Catherine e i loro tre bambini, ha aperto un lungo e complesso dibattito su come sia ... Riporta msn.com

Famiglia nel bosco, perché non sono d’accordo con la decisione di allontanare i figli - Il caso della famiglia che vive nel bosco di Chieti solleva domande su libertà individuale e diritti dei minori ... Secondo ilfattoquotidiano.it