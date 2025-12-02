Arezzo 2030 | siamo sulla buona strada… peccato sia in salita!
Arezzo 2030: “crescita sostenibile. si, ma sostenuta a braccio!” Alla Borsa Merci presentato il rapporto che dovrebbe spiegare il futuro della provincia. e che invece fa venìr voglia di un grappino Stamattina alla Borsa Merci s’è svolta la cerimonia annuale del Grande Annuncio dell’Avvenire, alias il rapporto “Arezzo 2030”, quello che indica la “direttrice strategica”. che poi a cercalla servirebbe il metal detector, perché con tutta ‘sta roba detta, alla fine non si capisce mai in che direzione si va. A parlare, in ordine rigorosamente accademico, Presidente, Segretario Generale, professori, docenti e statistici armati di grafici più intricati d’un piatto di pici al ragù. 🔗 Leggi su Lortica.it
