Area industriale di Fosso Imperatore finanziamento regionale per ampliamento Sud

La Regione Campania, con decreto 98 del 14 novembre, ad oggetto "Accordo per la Coesione della Regione Campania FSC 20212027. Linea d'azione "Servizi alle imprese e sviluppo territoriale", ha approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento, con i relativi punteggi e.

Nocera Inferiore, ampliamento zona industriale di Fosso Imperatore: arriva il via libera - Non saranno "le cento ciminiere" della Nocera del boom economico con industrie conserviere, pastifici e cotoniere ma certamente i nuovi capannoni potranno rinnovare l'impulso per economia e ...

Nocera Inferiore, ampliamento dell'area industriale Fosso Imperatore: c'è il via libera - Erano 32 le osservazioni al secondo Piano operativo del Puc di Nocera Inferiore.