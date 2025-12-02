Area industriale di Fosso Imperatore finanziamento regionale per ampliamento Sud

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania, con decreto 98 del 14 novembre, ad oggetto “Accordo per la Coesione della Regione Campania FSC 20212027. Linea d’azione “Servizi alle imprese e sviluppo territoriale”, ha approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento, con i relativi punteggi e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Nocera Inferiore, ampliamento zona industriale di Fosso Imperatore: arriva il via libera - Non saranno “le cento ciminiere” della Nocera del boom economico con industrie conserviere, pastifici e cotoniere ma certamente i nuovi capannoni potranno rinnovare l’impulso per economia e ... Si legge su ilmattino.it

Nocera Inferiore, ampliamento dell'area industriale Fosso Imperatore: c’è il via libera - Erano 32 le osservazioni al secondo Piano operativo del Puc di Nocera Inferiore. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Area Industriale Fosso Imperatore