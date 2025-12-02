Ardea weekend di solidarietà | 52 donazioni di sangue danno nuova vita a uno spazio dismesso

Ardea, 2 dicembre 2025 – La solidarietà come motore per riaccendere spazi dimenticati. Questo il significato più profondo del weekend organizzato ad Ardea dal Gruppo Donatori Sangue Carla Sandri, federato alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue). In due giorni, 52 donatori hanno risposto all’appello, trasformando un gesto di salute pubblica in un potente segnale di rinascita per un luogo in disuso da anni. Il Gruppo Donatori Sangue Carla Sandri in prima linea. Al centro del successo della due giorni c’è l’instancabile operato del Gruppo Donatori Sangue Carla Sandri. L’associazione, che da anni promuove con costanza e passione la cultura del dono nel territorio, ha scelto di andare oltre la “semplice” raccolta, integrandola in un progetto di valore comunitario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

