Araujo si prende una pausa dal Barcellona per un tempo indefinito | fermato da problemi personali

Il Barcellona non convocherà Araujo nelle prossime partite: il vice capitano ha ottenuto del tempo per concentrarsi sul recupero psicologico dopo un periodo difficile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Una sfida che parla di identità, fisicità e grande intensità Domenica al PalaTacca arriva il Salerno, una delle squadre più solide del campionato. Davide Kolec e Leandro Araujo presentano un match che promette ritmo, duelli e determinazione su ogni pallon - facebook.com Vai su Facebook

Araujo si prende una pausa dal Barcellona per un tempo indefinito: fermato da problemi personali - Il Barcellona non convocherà Araujo nelle prossime partite: il vice capitano ha ottenuto del tempo per concentrarsi sul recupero psicologico dopo un periodo ... Da fanpage.it

Mistero Araujo: il Barça ferma a tempo indeterminato il suo capitano per problemi personali - Flick non accetta domande sul difensore, la cui espulsione della scorsa settimana contro il Chelsea assume ora connotati diversi ... Riporta msn.com

Araujo inventato centravanti: gol al 93’ e il Barcellona stende il Girona - Il calcio cambia, ma ci sono vecchie regole che valgono sempre: mandare un difensore centrale e fare il centravanti, per esempio. Segnala gazzetta.it

Apre Pedri, poi Witsel beffa Szczesny: Araujo salva il Barcellona col Girona al 93' - Al fotofinish, dopo aver a lungo masticato il sapore amaro della delusione per un successo che pareva sfumato, il Barcellona riscatta il pesantissimo ko subito a Siviglia ... Scrive tuttosport.com

Barcellona, Araujo fa mea culpa dopo gli errori decisivi con l'Inter: "Non mi nascondo" - Ronald Araújo è stato protagonista in negativo nella sfida di martedì contro l'Inter, che è costata l'eliminazione dalla Champions League per il Barcellona. Scrive tuttomercatoweb.com

Barcellona, cosa fare con Ronald Araújo? L'uruguaiano può partire per 65 milioni - Non è la prima volta: già nel gennaio 2024 il difensore uruguaiano fu molto vicino al Bayern Monaco, operazione poi ... Scrive m.tuttomercatoweb.com