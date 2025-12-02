Araujo Juve a Barcellona è scoppiato il caso | problemi personali per l’ex obiettivo del calciomercato Juventus Cosa è successo

Araujo Juve, l’ex obiettivo è un caso a Barcellona: Flick chiede rispetto per la situazione privata, il giocatore si ferma e gli agenti vedono il club. Il nome di Ronald Araujo torna prepotentemente al centro delle cronache sportive internazionali, non per una trattativa di mercato che coinvolge la Juventus (che lo ha seguito a lungo in passato come obiettivo per la difesa), ma per una situazione delicata e misteriosa esplosa all’interno del Barcellona. In Catalogna è nato un vero e proprio caso: il difensore centrale uruguagio è sparito dai radar di Hansi Flick, saltando partite e allenamenti per motivi che esulano dal semplice aspetto fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

