Arancina o arancino? Carmen Consoli risolve la questione una volta per tutte da Cattelan | Pensate all’Etna!

Il cibo in Italia è una cosa serissima e lo sappiamo bene. Prendiamo, per esempio, l’annosa questione delle polpettine di riso tipiche siciliane note come arancine. O come arancini. Insomma, qual è la giusta definizione? Potremmo dire che hanno ragione tutti. O meglio, dipende in quale città si acquista questo delizioso street food. A risolvere la questione in maniera definitiva (più o meno) ci ha pensato Carmen Consoli che ospite del podcast di Alessandro Cattelan ha dato il suo giudizio. A Palermo ci sono le arancine. A Catania ci sono gli arancini: @alecattelan Ma quindi arancino e arancina non sono la stessa cosa? Carmen Consoli è l’ospite del nuovo episodio di Supernova. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Arancina o arancino? Carmen Consoli risolve la questione una volta per tutte da Cattelan: “Pensate all’Etna!”

