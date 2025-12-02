Aprono gli impianti sul Cimone parte la stagione bianca dell' Appennino
“È con grandissimo entusiasmo che il Consorzio Stazione Invernale Cimone annuncia che da sabato 6 dicembre si torna finalmente a sciare Le recenti nevicate e il lavoro delle nostre squadre ci permettono di offrirvi da subito ottime condizioni e diversi impianti aperti nelle principali aree del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
