Aprire grandi file di testo log txt xml con programmi che non bloccano il PC

Chi ha provato ad aprire un un file di testo più grande di 20MB, 100MB o 1GB di dimensione, conosce già qual'è il problema. Su Windows, aprire un file di testo molto grosso con il normale Notepad provoca un intasamento di memoria che, anche su computer potenti, blocca tutte le operazioni sul computer che sembra rimanere congelato e fermo. Non è cosi raro, aprire un file di testo molto lungo, soprattutto se si lavora con i server o con i siti internet, dove un file di log può diventare estremamente grande. Basta un doppio clic su un file di registro del server o su un database XML esportato male per trasformare il cursore del mouse in una clessidra perenne. 🔗 Leggi su Navigaweb.net