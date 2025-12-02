Aprilia chiuso centro scommesse covo di spacciatori e pregiudicati | hashish trovato nel cestino

Centro scommesse chiuso per 10 giorni ad Aprilia dopo segnalazioni di spaccio e presenza di pregiudicati. Provvedimento del Questore di Latina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aprilia, chiuso centro scommesse covo di spacciatori e pregiudicati: hashish trovato nel cestino

