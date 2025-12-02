Apre il nuovo maxi hotel di piazzale Roma | insegna pronta e soggiorno disponibile dal 15 dicembre
Gli ex magazzini generali comunali di Piacenza aprono le porte a turisti e viaggiatori. Dopo quasi due anni di cantiere, lo storico palazzo di piazzale Roma – punti di affaccio via Colombo e via Bolzoni – diventa ufficialmente albergo. A partire dal prossimo 15 dicembre è difatti possibile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Eventi 2026, la città svela le novità a Milano: apre un nuovo sotterraneo delle Mura e arriva il biglietto unico dei musei. Confermati alcuni eventi ormai diventati iconici. Nuovi claim per la promozione fra cui ‘Lucca, dove il garbo è di casa’ - facebook.com Vai su Facebook
Apre il nuovo maxi hotel di piazzale Roma: insegna pronta e soggiorno disponibile dal 15 dicembre - Dopo quasi due anni di lavori attività in partenza negli ex magazzini generali comunali di Piacenza, nuova struttura alberghiera da 94 camere gestita dalla catena francese B&B Hotels ... Segnala ilpiacenza.it
Un nuovo hotel d’arte apre a Roma, in dialogo tra Oriente e Dolce Vita - La scorsa settimana è stato inaugurato in via Veneto, leggendaria via della Dolce Vita romana, in un edificio di fine Ottocento dove un ... exibart.com scrive