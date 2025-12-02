Apre il garage e rimane schiacciato dalla porta basculante Luca trovato morto dai vicini a Treviso

L’uomo, il 55enne Luca Trinca, era appena uscito di casa a Vedelago e aveva aperto il garage ma qualcosa è andato storto. La porta basculante ha ceduto e lo ha colpito in pieno alla testa prima di schiacciarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

