Appalti sanitari da 200 milioni | 12 indagati per corruzione a Palermo

Corruzione e turbativa in relazione a gare d’appalto in ambito sanitario del valore complessivo di oltre 200 milioni. Eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 12 persone. In azione i finanzieri del Comando provinciale Palermo che hanno dato esecuzione a all’ordinanza del gip, a seguito dei previsti interrogatori preventivi. Tutti gli indagati sono stati destinatari di misure. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Appalti sanitari da 200 milioni: 12 indagati per corruzione a Palermo

