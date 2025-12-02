AOU Sant’Andrea HIV HCV stop stigma | il 4 dicembre test e counseling gratuiti

Roma, 2 dicembre 2025 – In occasione della Giornata mondiale contro HIVAIDS, giovedì 4 dicembr e l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma promuove HIV HCV Stop Stigma, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dell’infezione da HIV con gazebo dove sarà possibile effettuare test rapidi e counseling per HIVHCV e altre infezioni sessualmente trasmissibili. Il personale sanitario e infermieristico, dalle ore 10 alle 17, sarà a disposizione sia al Building della Facoltà di Medicina Sapienza che in ospedale (nei reparti per i pazienti ricoverati e in sala prelievi al piano -1) anche per offrire informazioni sulle nuove terapie, sull’importanza dello screening e sulla prevenzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

