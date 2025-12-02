Anziani sempre nel mirino | Stiamo indagando sui furti fateci controllare i vostri gioielli

Nuova tentata truffa da parte di finti carabinieri a Cesena, questa volta fortunatamente finita male per loro. I malviventi, due 30enni, uno ucraino e uno albanese, sono stati identificati e fermati dal tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cesena. Il tutto è iniziato con una telefonata a persone anziane dicendo: "I vostri monili in oro e contante sono oggetto di indagini relative a rapine e furti commessi in zona". Avevano detto che si sarebbero recati presso le loro abitazioni per controllare i preziosi in possesso degli anziani presi di mira. Ma gli anziani contattati non l’hanno bevuta e si sono rivolti al numero d’emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani sempre nel mirino: "Stiamo indagando sui furti, fateci controllare i vostri gioielli"

