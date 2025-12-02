Antonio Serrapica nuovo responsabile Insurance di MBS Consulting

MBS Consulting, società del Gruppo Cerved, annuncia la nomina di Antonio Serrapica quale nuovo responsabile Insurance. Attiva nella consulenza direzionale e nei progetti di trasformazione per il settore finanziario e assicurativo, MBS Consulting è parte del network internazionale The Transformation Alliance e opera con un approccio che integra competenze di business e capacità di analisi dei dati. Antonio Serrapica, che assume la responsabilità della practice Insurance di MBS Consulting con il ruolo di senior partner, porta nella società circa vent’anni di esperienza maturata lavorando con i principali gruppi assicurativi italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it