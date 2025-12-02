Antonio Serrapica nuovo responsabile Insurance di MBS Consulting
MBS Consulting, società del Gruppo Cerved, annuncia la nomina di Antonio Serrapica quale nuovo responsabile Insurance. Attiva nella consulenza direzionale e nei progetti di trasformazione per il settore finanziario e assicurativo, MBS Consulting è parte del network internazionale The Transformation Alliance e opera con un approccio che integra competenze di business e capacità di analisi dei dati. Antonio Serrapica, che assume la responsabilità della practice Insurance di MBS Consulting con il ruolo di senior partner, porta nella società circa vent’anni di esperienza maturata lavorando con i principali gruppi assicurativi italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Squad List Mister Giovanni Serrapica ha diramato le convocazioni in vista della gara di domani pomeriggio contro il Città di Solofra. START | h. 14:30 ? Stadio Comunale | Agerola ? #ssdagerola #forzagerola #noisiamoagerola #iloveagerola #ecc - facebook.com Vai su Facebook
Poltrone, MBS Consulting annuncia Antonio Serrapica come nuovo responsabile Insurance - MBS Consulting, società del Gruppo Cerved, annuncia la nomina di Antonio Serrapica quale nuovo responsabile Insurance. Lo riporta affaritaliani.it
Mbs Consulting nomina Antonio Serrapica nuovo responsabile Insurance - Mbs Consulting, società del Gruppo Cerved, ha nominato Antonio Serrapica come nuovo responsabile Insurance. Da insurzine.com
Mbs Consulting rafforza la squadra: Antonio Serrapica alla guida dell’area Insurance - Mbs Consulting, società del Gruppo Cerved, nomina Antonio Serrapica nuovo responsabile Insurance e senior partner, rafforzando la practice dedicata al settore assicurativo ... msn.com scrive