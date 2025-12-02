Antonio Orefice al Teatro Totò con Piano piano

Prosegue il cammino della stagione del Teatro Totò con un appuntamento che profuma di autenticità e umanità. Antonio Orefice ritorna sul palcoscenico di via Frediano Cavara a Foria con “Piano piano”, una creazione condivisa con Gennaro Scarpato, autore del testo e regista di un racconto che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dal 5 al 14 Dicembre ANTONIO OREFICE Piano Piano Ciro, ha ventotto anni, lavora nel supermarket del suo quartiere come garzone anche se per tutti è “il ragazzo d’ ’o supermercato”. Ciro sogna di uscire dalla cameretta del suo quartiere per entrare nel mo - facebook.com Vai su Facebook

