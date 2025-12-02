Antonio Bernardini | la scoperta di un artista la mostra a Roma

Dal 28 novembre al 12 dicembre 2025, presso Palazzo Mattei di Paganica a Roma, si terrà la mostra "Antonio Bernardini: la scoperta di un artista", curata da Francesco Picca, Direttore del Museo Civico di Barletta. L’esposizione – di cui è prevista una seconda edizione a Barletta, a Palazzo San. 🔗 Leggi su Romatoday.it

