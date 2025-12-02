Antifascisti sotto processo in Germania
Condanne, pressioni sui dipendenti pubblici, manifestazioni vietate. La repressione dei movimenti antifa mira a isolare ogni forma di opposizione, avverte un giornale tedesco di sinistra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La parte sotto sull’antifascismo sono stati costretti a specificarla a beneficio dei commentatori Vai su X
Un fragore che risuona ancora Gli antifascisti parmensi nella guerra di Spagna (1936-1939) Parma, 10 - 11 dicembre 2025 Mercoledì 10 dicembre, ore 17:30-19 Ritrovo in piazza Guido Picelli, Parma Dalle barricate di Parma alle trincee di Spagna Visita guid - facebook.com Vai su Facebook