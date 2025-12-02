anticipazioni sull’ultima puntata di belve del 2 dicembre 2025. La stagione 2025 di Belve si conclude con un episodio speciale trasmesso martedì 2 dicembre alle 21.30 su Rai 2. L’ultima puntata si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più commentati della stagione, grazie a una selezione di ospiti di grande rilievo e a un confronto atteso con Maria De Filippi. ospiti e confronti esclusivi della puntata finale. Per questa occasione, Francesca Fagnani ha scelto di invitare tre personalità di eccezionale rilievo: Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Un elemento distintivo sarà la partecipazione di Maria De Filippi, che si siederà di fronte alla conduttrice per il primo vero confronto diretto, offrendo un’intervista senza filtri e senza precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anticipazioni belve ultima puntata 2025: ospiti interviste e sorprese