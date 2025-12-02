Anticipazioni Belve gli ospiti dell’ultima puntata

Cala il sipario sull’ultima stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Per l’atto finale, la padrona di casa ha messo a segno un vero e proprio poker di interviste, promettendo al pubblico una serata di confessioni senza filtri e momenti indimenticabili. E non mancherà un grande colpo di scena: l’intervista a Maria De Filippi, attesa per tutta la stagione. Belve, le anticipazioni del 2 dicembre: gli ospiti della serata. L’ultima puntata della stagione di Belve si preannuncia ricca di colpi di scena: anche nella serata del 2 dicembre, che chiude un’edizione di grande successo, Francesca Fagnani ha preparato un parterre di ospiti di altissimo livello. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Belve, gli ospiti dell’ultima puntata

