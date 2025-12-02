Anti coda di 3I ATLAS Avi Loeb | Il bagliore a goccia è compatibile con uno sciame di oggetti

In un nuovo articolo pubblicato su Medium l'astrofisico Avi Loeb ha evidenziato che il bagliore a forma di lacrima attorno a 3IATLAS è compatibile con la presenza di uno sciame di oggetti. Lo scienziato torna dunque a suggerire l'ipotesi delle sonde rilasciate da un'astronave, sebbene la comunità scientifica internazionale ritenga che il visitatore sia una cometa interstellare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

