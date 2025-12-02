ANPI Avellino proiezione del film Scene di una strage
Continua la rassegna cinematografica che racconta gli anni della strategia della tensione. Il prossimo appuntamento si terrà il 3 dicembre, alle ore 19, presso il salone dello Spi Cgil di Avellino dove verrà proiettata la pellicola “Scene di una strage”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
