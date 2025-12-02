Another Love replica puntata 2 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 2 dicembre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Leyla si reca a casa dell’assistente del professor Suheyl, decisa a scoprire la verità. Lì, ascolta il racconto sulla vita di Kenan e finalmente ottiene la conferma che cercava. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 42 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

