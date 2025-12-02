Anna Maria Celesti sindaco Nuova guida per la città di Pistoia | Risponderò a tutta la comunità
di Alessandro Benigni PISTOIA Alle 19 in punto, dopo una lunga e inattesa ’maratona’ iniziata quattro ore prima, Anna Maria Celesti è ufficialmente diventata sindaco di Pistoia. Vicesindaco facente funzione, come precisa ancora una volta lei stessa, "perché non sono stata eletta dal popolo". In ogni caso, è la prima donna della storia alla guida di palazzo di Giano. E resterà tale almeno fino alle prossime elezioni amministrative, che si terranno nella primavera del 2026. La delibera di accertamento in via definitiva della condizione di incompatibilità di Alessandro Tomasi (a seguito dell’elezione a consigliere dell’Assemblea legislativa della Toscana) e la dichiarazione di decadenza è stata approvata con 19 voti favorevoli, 11 astenuti e nessun contrario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
