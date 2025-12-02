Anm trasporti potenziati dal 4 all’8 dicembre | metro funicolari e bus attivi fino alle 2 di notte

In vista del ponte dell’Immacolata e dell’ondata di turisti, ANM estende orari e servizi su Linea 1, funicolari, bus, tram e parcheggi di interscambio. Manfredi: “Risposta efficace alle esigenze della città”. Napoli si prepara a un ponte dell’Immacolata caratterizzato da grandi flussi turistici e da numerosi eventi in città. Per far fronte all’aumento degli arrivi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Anm, trasporti potenziati dal 4 all’8 dicembre: metro, funicolari e bus attivi fino alle 2 di notte

